В последнюю неделю октября Одессу накроют грозовые дожди, однако погода побалует теплом
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, мрачная и пасмурная, а местами дождливая погода будет наблюдаться в начале недели, ближе к ее середине распогодится. При это дневная температура позволит одесситам ещё поносить лёгкую одежду на протяжении дня. Ежедневно ожидается температура от +12 до +17, а местами будет почти летняя погода, воздух прогреется аж до +22 градусов.
В понедельник, 26 октября, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером синоптики прогнозируют дождь c грозой. Ветер северо-восточный с достаточно сильными порывами – 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 10-15 °С, днем стоит ждать 15-20 °С.
Полуголая экс-солистка "Серебро" потрогала себя за пикантные места на улице, горячие кадры: «Ты стала больше, чем…»
Подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео
Ана Чери с декольте до пупка восхитила упругими "пряниками": "Прекрасная плутовка"
В семье внука Аллы Пугачевой впервые показали долгожданного малыша: "Наш Ваня Пресняков"
Во вторник, 27 октября, облака в Одессе будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В первой половине дня будет идти дождь, который после небольшого перерыва возобновится вечером, но с меньшей интенсивностью. Ветер северный, 4-8 метров в секунду. Ночью похолодает до 9-14 °С, днем температура поднимется около 17-22 °С.
В среду, 28 октября, на смену пасмурному утру в Одессе придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков. Температура останется без изменений.
В четверг и пятницу в городе будет солнечно. Ветер северо-западный, 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-14 °С, днем – 15-17 °С.
Напомним, что погода испортится окончательно: где дожди и грозы ударят по украинцам с новой силой, точный прогноз.
Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума": "Раз в десять лет...".