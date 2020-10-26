В последнюю неделю октября Одессу накроют грозовые дожди, однако погода побалует теплом

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, мрачная и пасмурная, а местами дождливая погода будет наблюдаться в начале недели, ближе к ее середине распогодится. При это дневная температура позволит одесситам ещё поносить лёгкую одежду на протяжении дня. Ежедневно ожидается температура от +12 до +17, а местами будет почти летняя погода, воздух прогреется аж до +22 градусов.

В понедельник, 26 октября, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером синоптики прогнозируют дождь c грозой. Ветер северо-восточный с достаточно сильными порывами – 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 10-15 °С, днем ​​стоит ждать 15-20 °С.

Во вторник, 27 октября, облака в Одессе будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В первой половине дня будет идти дождь, который после небольшого перерыва возобновится вечером, но с меньшей интенсивностью. Ветер северный, 4-8 метров в секунду. Ночью похолодает до 9-14 °С, днем температура поднимется около 17-22 °С.

В среду, 28 октября, на смену пасмурному утру в Одессе придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков. Температура останется без изменений.

В четверг и пятницу в городе будет солнечно. Ветер северо-западный, 4-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-14 °С, днем – 15-17 °С.

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