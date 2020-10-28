В Одесском регионе объявлен желтый уровень опасности

Об ухудшении погодных условий жителей предупредили в Государственной службе чрезвычайный ситуаций, передает Politeka.net

Речь идет о густом тумане, который накроет дороги Одесской области в ближайшую ночь и завтрашнее утро.

Из-за тумана видимость на дорогах общего пользования снизиться до 200-500 метров.

Как известно, желтый является первым уровнем опасности, а туман продержится какое-то время, поэтому водителям рекомендуют быть особо аккуратными и без лишней необходимости не выезжать на дороги.

В тоже время синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщили, что Одессе 29 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-13 ° С, днем ​​15-17°С.

По Одесской области синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13 ° С, днем ​​15-20 °С.

Ранее мы сообщали, что жители Украины ощутят на себе настоящую осеннюю погоду уже в ноябре.

Как сообщают синоптики ресурса Gismeteo, в ноябре на большей территории Украины будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха, как дневная так и ночная, будет постепенно снижаться все больше и больше.

Кроме того, о приближении зимы напомнят первые морозы и снег, местами мокрый.

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