В Одесском регионе объявлен желтый уровень опасности
Об ухудшении погодных условий жителей предупредили в Государственной службе чрезвычайный ситуаций, передает Politeka.net
Речь идет о густом тумане, который накроет дороги Одесской области в ближайшую ночь и завтрашнее утро.
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Из-за тумана видимость на дорогах общего пользования снизиться до 200-500 метров.
Как известно, желтый является первым уровнем опасности, а туман продержится какое-то время, поэтому водителям рекомендуют быть особо аккуратными и без лишней необходимости не выезжать на дороги.
В тоже время синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщили, что Одессе 29 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-13 ° С, днем 15-17°С.
По Одесской области синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13 ° С, днем 15-20 °С.
Ранее мы сообщали, что жители Украины ощутят на себе настоящую осеннюю погоду уже в ноябре.
Как сообщают синоптики ресурса Gismeteo, в ноябре на большей территории Украины будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха, как дневная так и ночная, будет постепенно снижаться все больше и больше.
Кроме того, о приближении зимы напомнят первые морозы и снег, местами мокрый.
Напомним, что непогода застанет врасплох одесситов: дождь, шторм и не только
Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.
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