Сильнейшие дожди, которые прошли в некоторых районах Одесской области успели наделать немало бед

Как сообщают местные СМИ, в Болградском районе выпала сверхмесячная норма осадков, в результате чего были подтоплены дома и сооружения, а улицы наполнили потоки грязи. Об этом свидетельствуют фото и видео размещенные в сети, передает Politeka.net

По данным Болградской метеостанции, больше всего осадков выпало в селе Зализничное – 62 мм, чуть меньше – 47 и 48 мм – в селах Виноградовка и Каракурт . 40 мм – в Василевке.

В самом Болграде, селах Новые Трояны и Криничное зафиксировано 20-21 мм.

Судя по тому, что нормой в октябре считается 27 мм, в Зализничном выпала почти трёхмесячная норма осадков.

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ввели I уровень опасности, что соответствует желтому уровню.

Всему виной густой туман, в результате чего видимость на магистралях области снизится до 200-500 метров.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в четверг в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха +17…19ºС.

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