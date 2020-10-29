Сильнейшие дожди, которые прошли в некоторых районах Одесской области успели наделать немало бед
Как сообщают местные СМИ, в Болградском районе выпала сверхмесячная норма осадков, в результате чего были подтоплены дома и сооружения, а улицы наполнили потоки грязи. Об этом свидетельствуют фото и видео размещенные в сети, передает Politeka.net
По данным Болградской метеостанции, больше всего осадков выпало в селе Зализничное – 62 мм, чуть меньше – 47 и 48 мм – в селах Виноградовка и Каракурт . 40 мм – в Василевке.
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В самом Болграде, селах Новые Трояны и Криничное зафиксировано 20-21 мм.
Судя по тому, что нормой в октябре считается 27 мм, в Зализничном выпала почти трёхмесячная норма осадков.
До этого мы писали, что в Одесской область
ввели I уровень опасности, что соответствует желтому уровню.
Всему виной густой туман, в результате чего видимость на магистралях области снизится до 200-500 метров.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, в четверг в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха +17…19ºС.
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