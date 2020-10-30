Правительство Украины разрешило штрафовать владельцев «евроблях» прямо на месте остановки

Такое решение приняли в ходе заседания Кабмина в среду, 28 октября, передает Politeka.net

Теперь за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита полицейские будут выписывать штраф в размере 8500 гривен на месте, без передачи дела на рассмотрение суда.

Отметим, что при этом на первый раз автомобиль не изымается.

Если этот же автомобиль задержат повторно в течение года, то штраф составит 17 000 грн. В этом случае водитель лишается права управления сроком на один год с платным изъятием авто или без такового.

Ранее мы сообщали, что в день голосования на избирательных участках в Одесской области полиция зафиксировала 338 нарушений

Основными нарушениями были голосование не по месту прописки, сообщения о заминировании участков, мелкое хулиганство, доставка граждан группами к месту голосования.

Имели место попытки подкупа избирателей. Представители разных политсил предлагали по тысяче гривен за голос. Полиция также задержала организаторов фальсификаций, сейчас идут следственные действия.

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