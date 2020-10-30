В одесском ТИКе во время подсчета голосов подрались депутаты от «Доверяй делам» и ОПЗЖ

Массовые потасовки вспыхнули в здании Суворовской райадминистрации на проспекте Добровольского. Видео конфликта обнародовали в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Всё началась с того, что одна из сторон требовала от комиссии пересчета голосов на девяти избирательных участках, а вторая была против этого. Несколько часов участники избирательного процесса пытались договориться, впрочем закончилось все тем, что комиссия приняла решение исключить конфликтующих депутатов из заседания.

Начались потасовки, в результате чего в полицию обратились представители нескольких политических сил и рассказали что депутаты от "Доверяй делам", нападали на сотрудников комиссии, а также портили бюллетени.

В итоге правоохранители завели два уголовных дела – за препятствование работы комиссии и незаконное повреждение избирательных бюллетеней. Теперь дебоширам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что один член избирательной комиссии не дождался своей очереди для сдачи бюллетеней и протоколов голосования в одесском теризбиркоме и скончался от сердечного приступа.

48-летний Валерий Сердюк написал в общем чате следующие слова, которые стали последними:

«Очередные выборы еще раз показали, как власть не любит свой народ… К большому сожалению», - отметил он.

«Даже в Запорожье заставили весь холл скамейками. А тут даже сена не бросили», - написал Валерий Сердюк за несколько часов до своей смерти.

Напомним, что в Одессе девушка устроила "голое шоу", не оставив равнодушными даже полицейских: "мое тело – мое дело"

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