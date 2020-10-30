На выходных Одессу зальет дождями, а также существенно похолодает
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, в субботу одесситов ждет пасмурная погода, ветреная и дождливая погода. Ветер северо-западный с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 9-11 °С, днем стоит ждать 10-12 °С.
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По области ожидается облачная погода Ночью местами небольшой дождь, днем дождь. Днем местами гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 5-10 °C, днем 9-14 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье дождь значительно усилится. Как и порывы ветра. Они достигнут 15-20 метров в секунду. Ночью похолодает до 9-10 °С, днем температура поднимется около 10-11 °С.
Метеорологи предупредили горожан, что во время ухудшения погодных условий лучше не выходить из дома, а также не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач.
До этого мы сообщали, что в Болградском районе Одесской области выпала сверхмесячная норма осадков, в результате чего были подтоплены дома и сооружения, а улицы наполнили потоки грязи.
По данным Болградской метеостанции, больше всего осадков выпало в селе Зализничное – 62 мм, чуть меньше – 47 и 48 мм – в селах Виноградовка и Каракурт . 40 мм – в Василевке.
В самом Болграде, селах Новые Трояны и Криничное зафиксировано 20-21 мм.
Судя по тому, что нормой в октябре считается 27 мм, в Зализничном выпала почти трёхмесячная норма осадков.
Напомним, что непогода застанет врасплох одесситов: дождь, шторм и не только
Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.
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