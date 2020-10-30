На выходных Одессу зальет дождями, а также существенно похолодает

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков, в субботу одесситов ждет пасмурная погода, ветреная и дождливая погода. Ветер северо-западный с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 9-11 °С, днем ​​стоит ждать 10-12 °С.

По области ожидается облачная погода Ночью местами небольшой дождь, днем ​​дождь. Днем местами гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 5-10 °C, днем ​​9-14 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье дождь значительно усилится. Как и порывы ветра. Они достигнут 15-20 метров в секунду. Ночью похолодает до 9-10 °С, днем температура поднимется около 10-11 °С.

Метеорологи предупредили горожан, что во время ухудшения погодных условий лучше не выходить из дома, а также не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач.

До этого мы сообщали, что в Болградском районе Одесской области выпала сверхмесячная норма осадков, в результате чего были подтоплены дома и сооружения, а улицы наполнили потоки грязи.

По данным Болградской метеостанции, больше всего осадков выпало в селе Зализничное – 62 мм, чуть меньше – 47 и 48 мм – в селах Виноградовка и Каракурт . 40 мм – в Василевке.

В самом Болграде, селах Новые Трояны и Криничное зафиксировано 20-21 мм.

Судя по тому, что нормой в октябре считается 27 мм, в Зализничном выпала почти трёхмесячная норма осадков.

Напомним, что непогода застанет врасплох одесситов: дождь, шторм и не только

Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума": "Раз в десять лет...".