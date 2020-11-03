Стало известно, каких сюрпризов ждать от погоды в среду, 4 ноября в Одессе

Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, весь день в Одессе будет держаться ясная и сухая погода. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют, передает Politeka.net

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура значительно похолодает до ночью +5+7 градусов, днем 13-15 градусов тепла.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Стоит сказать, что несмотря на то, что в Одессе начался отопительный сезон, еще не во всех домах и квартирах потеплело в батареях.

Как сообщила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, отопление в в центре города будут включать с 3 ноября. Сейчас поэтапно подключают больницы, школы и детские сады.

Чиновница обратила внимание, что одесситы, у которых нет отопления, должны обращаться к представителям объединения совладельцев многоквартирного дома или в жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, что в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.