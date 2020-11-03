Стало известно, каких сюрпризов ждать от погоды в среду, 4 ноября в Одессе
Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, весь день в Одессе будет держаться ясная и сухая погода. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют, передает Politeka.net
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура значительно похолодает до ночью +5+7 градусов, днем 13-15 градусов тепла.
По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Стоит сказать, что несмотря на то, что в Одессе начался отопительный сезон, еще не во всех домах и квартирах потеплело в батареях.
Как сообщила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, отопление в в центре города будут включать с 3 ноября. Сейчас поэтапно подключают больницы, школы и детские сады.
Чиновница обратила внимание, что одесситы, у которых нет отопления, должны обращаться к представителям объединения совладельцев многоквартирного дома или в жилищно-коммунальные сервисы.
Напомним, что в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.
Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.
Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.