Синоптики сообщили, каких погодных сюрпризов ждать в первую неделю ноября

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

С первых дней ноябрь показал, что в Одессу пришла поздняя осень с дождями, прохладной  и сырой погодой, и нависшими над городом облаками. Однако несмотря на сезон дождей, антициклон, который надвигается на регион с севера обеспечит в городе сухую погоду. Преобладать будет умеренный ветер, преимущественно с севера.

В начале недели начнется потепление, но ближе к выходным Одессу снова ожидают похолодания.

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По прогнозу погоды в понедельник, 2 ноября, облачная погода продержится в Одессе весь день, однако осадков в этот день не предвидеться.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью 2 ноября местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 4-9 градусов, днем ​​9-12 градусов.

Во вторник, 3 ноября, в Одессе тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков. Прогнозируется умеренный северный ветер. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем ​​11-12 градусов.

В среду, 4 ноября, весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Температура ночью 7-8 градусов тепла, днем ​​9-14 градусов.

прогноз погоды, осень, ноябрь, листопад

В четверг, 5 ноября, будет наблюдаться переменная облачность. Ожидается умеренный северный ветер. Температура ночью составит 7-10 градусов тепла, днем ​​12-15 градусов.

В пятницу, 6 ноября,  в Одессе резко похолодает. Преобладать будет облачная погода. Атмосферный фронт, который пройдет рядом, возможно принесет кратковременные осадки. Прогнозируется порывистый северный ветер.

Температура ночью +6+7, днем ​​до +11 градусов.

Напомним, что непогода застанет врасплох одесситов: дождь, шторм и не только

Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.

Также Politeka писала, что дожди и шторм обрушатся на Одессу: синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходные