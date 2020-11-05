Несмотря на то, что в Одессе стартовал отопительный сезон, еще во многих домах и квартирах холодные батереи

Ситуацию прокомментировала замдиректора департамента городского хозяйства Натальи Мостовских, передает Politeka.net

По словам чиновницы, начало отопительного сезона не обходится без трудностей, однако она уверяет, что до конца недели тепло подадут во все квартиры одесситов.

"Ничего не происходит в одночасье, поэтому для того, чтобы нормально и качественно подать тепло нашим абонентам, коммунальное предприятие теплоснабжения совместно с "Одессагаз" разработали плавный график включений всех газовых котельных. На сегодняшний день мы работаем согласно четко прописанному графику", - рассказала она.

Мостовских обратила внимание, что те жители Одессы, у которых так и не появится отопления, должны обращаться к представителям объединения совладельцев многоквартирного дома или в жилищно-коммунальные сервисы.

«Начиная с 9-го числа, если в домах нет тепла, обращайтесь к своим теплотехникам, к ЖКСам, к ОСМД, – отметил чиновница.

Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 6 ноября весь день в Одессе будет держаться ясная и сухая погода. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8 °С тепла, днем ​​11-13 °С.

По области переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8 °С тепла, днем ​​10-15 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, что в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

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