Стало известно, как на самом деле будут отдыхать одесские школьники на зимних каникулах

Ранее в СМИ стали распространять слухи о том, что в этом учебном году зимние каникулы у школьников будут не обычными, а двойными.

Якобы ученики будут отдыхать сначала с 28 декабря 2020 до 10 января 2021, а затем еще и с 15 до 21 февраля 2021. Однако в Министерстве образования и науки информацию о двойных каникулах назвали фейком.

В МОН подчеркнули, что не посылали никаких рекомендательных писем по этому поводу. Руководители учебных учреждений будут самостоятельно организовывать учебный процесс и определять даты каникул.

К тому же ведомстве напомнили, что даты проведения каникул в текущем учебном году могут быть изменены в связи с пандемией китайского вируса для обеспечения безопасности школьников.

До этого мы сообщали, что резкое усугубление ситуации с эпидемией привело к тому, что в Одесской области снова ужесточили карантин.

Так, на территории региона увеличилось число так называемых «красных» карантинных зон, теперь их уже 12.

В частности, в «красной» зоне:

Беляевка, Измаил и Теплодар, а также Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области. К ним присоединились Саратский и Лиманский районы, которые ранее были в «оранжевой».

Надо отметить, что Одесса по-прежнему остается в "оранжевой" зоне. Здесь же находятся следующие города и районы: Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области.

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