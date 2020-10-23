Серьезная нехватка «койко-мест» для зараженных китайским вирусом стала поводом к грандиозным изменениям в Одессе
Теперь Четыре городские больницы будут принимать исключительно пациентов с Covid-19. Об этом сообщили в ОГА, передает Politeka.net.
Так, речь идет о больнице № 5, "инфекционке", центре социально значимых болезней на улице Леонтовича и областном клиническом медицинском центре. В "больнице водников" также готовят открытие стационара на 350 мест.
В ОГА выражают надежду, что это должно помочь с перегрузкой медицинских учреждений.
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По состоянию на утро, 23 октября, в Одесской области зафиксировали 571 новых случаев заражения.
За всё время пандемии на Одесчине зарегистрировано 21 128 заболевших. За сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались три пациента.
Общее число летальных исходов - 314 человек. Выздоровели 3270 человек, 17544 болеют, у 22336 подозревают китайский вирус.
До этого мы сообщали, городские больницы Одесчины отказались принимать 68-летнюю медсестру из-за отсутствия мест.
Вскоре женщина умерла. Об этом написала глава местного благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.
Напомним, что карантин снова ужесточили, под удар попали одесские поезда: "с 19 октября..."
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