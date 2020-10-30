После каникул одесские школьники вернуться к очному обучению

Об этом сообщила глава департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так стало известно, что со 2 ноября в школах Одессы возобновляются занятия.

"Сегодня и завтра классные руководители обзвонят родителей и спросят о самочувствии детей. И мы очень просит сообщать данные, потому что классы будут точечно закрываться на карантин, если в них будет болеть более 20% детей», - рассказала чиновница.

Буйневич отметила, что Одесса всё еще остается в оранжевой зоне карантина, а это значит что родителям и педагогам необходимо продолжать соблюдать санитарные нормы, предписанные Кабмином.

Кроме того, в учреждениях сохраняется режим усиленного санитарного контроля: термометрия, обработка рук и поверхностей, проветривание.

Родителей просят не допускать посещения школ детьми, имеющими признаки заболеваний.

До этого мы сообщали, что резкое усугубление ситуации с эпидемией привело к тому, что в Одесской области снова ужесточили карантин.

Так, на территории региона увеличилось число так называемых «красных» карантинных зон, теперь их уже 12.

В частности, в «красной» зоне:

Беляевка, Измаил и Теплодар, а также Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области. К ним присоединились Саратский и Лиманский районы, которые ранее были в «оранжевой».

Надо отметить, что Одесса по-прежнему остается в "оранжевой" зоне. Здесь же находятся следующие города и районы: Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области.

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