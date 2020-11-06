В пятницу 6 ноября, стало известно о кончине легендарного сатирика Михаила Жванецкого

Он родился 6 марта 1934 года в Одессе.

В 2019 после того, как Михаил Жванецкий принял из рук российского президента Владимира Путина награду "За заслуги перед Отечеством" III степени , в украинском обществе поднялся грандиозный скандал. Однако сатирик отказыватся от ордена не стал и прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Как я пишу. Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру.

Последняя книга называется "Солнце, море, Аркадия". Что я буду вспоминать? У вас на магнитофонах мой голос об Одессе.

И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна", - написал Жванецкий.

Во время пандемии китайского вируса, когда люди стали бояться выходить на улицу журналисты поинтересовались у Жванецкого, похожа ли эта ситуация с коронавирусом на холеру в Одессе в 1970 году?

«Совершенно не похожа. Холера тогда была только в одном городе — в Одессе. Больше — нигде. Курортники в панике покинули город. Он был окружен войсками — в Одессу никого не пропускали. Тогда в магазинах появились дефицитные продукты. Даже раки вареные», - рассказал Жванецкий

Артист вспоминает, что в то время Одесса так очистилась, что город было не узнать!

«Холеру тогда быстро ликвидировали. Но мы думали: неплохо, чтобы то хорошее, что проявилось в людях в трудную минуту, осталось: доброжелательность, забота, сплочение…

Конечно, нельзя не вспомнить и обсервацию. Чтобы человека выпустили из Одессы после холеры, нужно было неделю провести на теплоходе. И там было столько любви, свиданий! Теплоход прямо раскалялся от этого», - признался он.

Напомним, что ушел из жизни легендарный Михаил Жванецкий: Одесса в трауре

Как сообщала Politeka, Жванецкий хлестко осадил россиян: "закомплексованное большинство"

Также Politeka писала, что смертельный диагноз Жванецкого больше не тайна, сатирик в отчаянии: «Есть мысли о..."