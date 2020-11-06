Стало известно, какая погода ожидает одесситов на выходные

С прогнозом погоды делится Гидрометцент Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Если верить из данным, то в субботу, 7 ноября, ранним утром в Одессе пойдет дождь, который вскоре прекратится. Погода в этот день мало чем будет отличаться от пятничной, разве что температура воздуха поднимется на несколько отметок.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 6-8 °С тепла, днем ​​12-14 °С.

По Одесской области метеорологи прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 4-9 °С тепла, днем ​​10-15 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В воскресенье, 8 ноября утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Одессе будет царить ясная погода. Осадков в этот день синоптики не обещают, однако ночью и утро прогнозируется туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, днем ​​10-15 °С.

Стоит сказать, что несмотря на то, что в Одессе начался отопительный сезон, еще не во всех домах и квартирах потеплело в батареях.

Как сообщила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, отопление в центре города будут включать поэтапно.

Чиновница обратила внимание, что одесситы, у которых нет отопления, должны обращаться к представителям объединения совладельцев многоквартирного дома или в жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, что в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.