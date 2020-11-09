В ближайшие дни Одесса окажется под влиянием арктического антициклона, который принесет очередное похолодание

Так, по данным метеорологов The Weather Chanel, Одессу начнет штурмовать мощная область повышенного атмосферного давления. Антициклон по имени Скотт принесет сухую, облачную и прохладную погоду, а также туманы, передает Politeka.net

В понедельник, 9 ноября весь день одесситов ждет пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью опустится до 5-7 °С, днем ​​стоит ждать 12-14 °С.

Во вторник, 10 ноября погода по-прежнему будет пасмурной. Дождей синоптики не обещают, а вот температура воздуха начнет падать и составит ночью +4+7 градусов, днем будет до +10.

В среду, 11 ноября, в Одессе ожидается сухая погода. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью похолодает до 2-7 °С, днем температура поднимется около 8-13 °С.

В четверг и пятницу, как уверяют синоптики, в городе будет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С, днем – 6-11 °С.

К слову, утром на минувших выходных Одессу окутал густой туман.

Необычное природное явление заметили многие жители города, ведь туман опустился на улицы всех районов. Он был настолько плотным, что видимость составляла не более нескольких десятков метров.

Напомним, что в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.