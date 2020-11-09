Высокая влажность в Одессе привела к тому, что на город опустился туман

Кадрами фантастического погодного явления делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как плотный туман окутал город, в результате многоэтажки буквально растворились в белой мгле.

Видимость при этом составили не больше десяти метров.

Туман образовался из-за высокой влажности воздуха.

Одесситы подметили, что такая погода напоминает кадры из фильма "Сайлент Хилл".

Стоит отметить, что густой туман несет опасность для водителей на дорогах, ведь он очень сильно ограничивает видимость, в результате этого учащаются случаи ДТП. Помимо водителей, туман ограничивает видимость пешеходов.

В связи с этим эксперты рекомендуют водителям во время тумана быть особо внимательными, не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

До этого мы сообщали, что в ближайшие дни Одесса окажется под влиянием арктического антициклона, который принесет очередное похолодание.

Так, по данным метеорологов The Weather Chanel, Одессу начнет штурмовать мощная область повышенного атмосферного давления. Антициклон по имени Скотт принесет сухую, облачную и прохладную погоду, а также туманы.

В понедельник, 9 ноября весь день одесситов ждет пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью опустится до 5-7 °С, днем ​​стоит ждать 12-14 °С.

Напомним, что мощный антициклон надвигается на Одессу: когда ждать ухудшения погоды

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.