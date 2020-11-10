Синоптики сообщили, что в среду, 11 ноября Одессу и область снова накроет туман и призвали водителей быть осторожными

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, видимость на дорогах будет составлять не больше 200-500 метров, передает Politeka.net

По данным метеорологов, уже утром небо в Одессе затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня, однако осадков в этот день не прогнозируется.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5 ° С тепла, днем ​​8-10 °С.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​7-12 °С.

Стоит отметить, что густой туман несет опасность для водителей на дорогах, ведь он очень сильно ограничивает видимость, в результате этого учащаются случаи ДТП. Помимо водителей, туман ограничивает видимость пешеходов.

В связи с этим эксперты рекомендуют водителям во время этого погодного явления быть особо внимательными, не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

До этого мы сообщали, что в ближайшие дни Одесса окажется под влиянием арктического антициклона, который принесет очередное похолодание.

Так, по данным метеорологов The Weather Chanel, Одессу начнет штурмовать мощная область повышенного атмосферного давления. Антициклон по имени Скотт принесет сухую, облачную и прохладную погоду, а также туманы.

Напомним, что мощный антициклон надвигается на Одессу: когда ждать ухудшения погоды

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.