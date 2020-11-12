В Одесской области китайская инфекция продолжает забирать жизни людей
Так, стало известно о смерти одесского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ, передает Politeka.net.
Военнослужащий одной из частей был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз COVID-19. Положительный ПЦР-тест он получил 6 ноября. Далее болезнь у мужчины осложнилась двусторонней полисегментарной пневмонией.
Уже 10 ноября его состояние здоровья резко усугубилось. Военного перевели в реанимационное отделение, однако интенсивная терапия не помогла. Он скончался от сопутствующих хронических заболеваний.
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К слову, в Одесской области на самоизоляции сейчас находятся 19 военнослужащих и два работника Вооруженных сил Украины. В военно-медицинском клиническом центре Южного региона еще четыре военнослужащих.
До этого мы сообщали, что на Одесчине за сутки зарегистрировано 663 новых случая заражения. Общее число инфицированных перевалило за отметку в 30 тысяч и составило 30704.
За вчерашний день, к сожалению, недуг лишил жизни 17 пациентов. Общее количество смертей - 454.
Выздоровели 7672 жителей Одесской области, 22578 болеют, у 32483 подозревают коронавирус.
По Украине всего зафиксировано 500 865 случаев заражения. За сутки больных прибавилось на 11 057 человек. Скончались 9 145, за сутки +198. Выздоровели 227 694 украинцев.
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