Одесситам сообщили, когда зараженный китайской инфекцией наиболее опасен для окружающих
Заявление сделал известный украинский педиатр Евгений Комаровский. Видео он разместил в соцсети Тик-Ток, передает Politeka.net(чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
По мнению врача, примерно два дня необходимо времени, чтобы максимально распространить COVID-19.
«Как оказалось, люди максимально заразны 2 дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду это примерно двое суток, до появления первых симптомов болезни», - говорит Комаровский.
Бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная»
51-летняя Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка"
"Прямо мужик в босоножках": грузная Волочкова в дерзком мини засветила обвисшие бока
"Невеста" Харламова поиграла своими "шарами" в неприличном декольте: "Приветик, Силикошкина!"
Это означает, по словам доктора, что человек, который распространяет вирус, на вид фактически здоров. А когда у зараженного появляется кашель и другие признаки заболевания, количество вируса, который он выделяет, резко уменьшается.
После пятого и шестого дня, как человек почувствует себя больным, он практически незаразен
До этого мы сообщали, что на Одесчине за сутки зарегистрировано 663 новых случая заражения. Общее число инфицированных перевалило за отметку в 30 тысяч и составило 30704.
За вчерашний день, к сожалению, недуг лишил жизни 17 пациентов. Общее количество смертей - 454.
Выздоровели 7672 жителей Одесской области, 22578 болеют, у 32483 подозревают коронавирус.
Напомним, карантин выходного дня в Одессе, что будет с транспортом: "запрещено..."
Как сообщала Politeka, Украине прогнозируют наихудший сценарий из-за пандемии: "до конца ноября будет..."
Также Politeka писала, что карантин выходного дня разгневал одесситов: "спецоперация по уничтожению..."