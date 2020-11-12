Сколько нужно времени, чтобы заразить?

Одесситам сообщили, когда зараженный китайской инфекцией наиболее опасен для окружающих

Заявление сделал известный украинский педиатр Евгений Комаровский. Видео он разместил в соцсети Тик-Ток, передает Politeka.net(чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

По мнению врача, примерно два дня необходимо времени, чтобы максимально распространить COVID-19.



«Как оказалось, люди максимально заразны 2 дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду это примерно двое суток, до появления первых симптомов болезни», - говорит Комаровский.

Это означает, по словам доктора, что человек, который распространяет вирус, на вид фактически здоров. А когда у зараженного появляется кашель и другие признаки заболевания, количество вируса, который он выделяет, резко уменьшается.

После пятого и шестого дня, как человек почувствует себя больным, он практически незаразен

До этого мы сообщали, что на Одесчине за сутки зарегистрировано 663 новых случая заражения. Общее число инфицированных перевалило за отметку в 30 тысяч и составило 30704.

За вчерашний день, к сожалению, недуг лишил жизни 17 пациентов. Общее количество смертей - 454.

Выздоровели 7672 жителей Одесской области, 22578 болеют, у 32483 подозревают коронавирус.

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