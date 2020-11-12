В пятницу, 13 ноября синоптики обещают дождливую погоду в Одессе, а по области туман

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозу метеорологов, в Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Вся оставшаяся часть дня пройдет без осадков.

Ветер восточный, усилится ближе к полудню и составит 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 4-6 ° С тепла, днем ​​8-10 °С.

По Одесской области прогнозируется ночью и утром туман. Видимость на автодорогах будет низкая 200-500 м.

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 °С тепла, днем ​​5-10 °С.

Стоит отметить, что густой туман несет опасность для водителей на дорогах, ведь он очень сильно ограничивает видимость, в результате этого учащаются случаи ДТП. Помимо водителей, туман ограничивает видимость пешеходов.

До этого мы сообщали, что в ближайшие дни Одесса окажется под влиянием арктического антициклона, который принесет очередное похолодание.

Так, по данным метеорологов The Weather Chanel, Одессу начнет штурмовать мощная область повышенного атмосферного давления. Антициклон по имени Скотт принесет сухую, облачную и прохладную погоду, а также туманы.

Напомним, что мощный антициклон надвигается на Одессу: когда ждать ухудшения погоды

Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.

Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.