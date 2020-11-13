Несмотря на заявления горсовета, в Одессе всё-таки решили ввести карантин выходного дня

Напомним, что украинское правительство приняло решение о том, что по всей стране с 14 по 30 ноября будет действовать карантин выходного дня. С этим не согласился городской голова Геннадий Труханов, в одесской мэрии заверили, что утверждать дополнительных ограничений не будут.

По последней информации стало известно, что карантин выходного дня все-таки будет в Одессе, так как у города нет права его игнорировать. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы ОГА Вячеслав Овечкин.

«Закон есть закон, и его надо выполнять», - заявил чиновник.

Это значит, что на протяжении двух суток не будут работать ТРЦ, ночные клубы, заведения питания, фитнес-центры, кинотеатры, промтоварные магазины.

В тоже время, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника работать будут исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки, гостиницы, автозаправки (кроме зон питания), почтовые сервисы, учреждения, которые предоставляют финансовые услуги и услуги по инкассации, СТО и ветеринарные аптеки.

"За выполнением карантинных мер будут следить Национальная полиция и Госпотребслужба", - сообщил Овечкин.

По состоянию на утро пятницы, 13 ноября в Одесской области диагноз COVID-19 подтвердился у 628 жителей. Общее число инфицированных достигло 31332 человек.

Информации о летальных случаях за вчерашний день нет. Всего умерло от инфекции 454 зараженных.

13 ноября полностью излечились от китайского вируса 105 пациентов, всего за время пандемии 7777 человек.

В тоже время число подозрений на вирус увеличилось на 628 (33111).

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