Синоптики сообщили, что в субботу и воскресенье в Одессе будет холодно и пасмурно, но дождя не прогнозируется
С новым прогнозом погоды на 14 и 15 ноября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков. Сильного ветра наблюдаться не будет – 5-10 метров в секунду, но влажность воздуха будет высокая.
Ночью столбики термометров уползут вниз +4+6 градусов, а днем поднимутся до +10.
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По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 6-11 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
В воскресенье, 15 ноября, в Одессе синоптики прогнозируют также пасмурную погоду, но без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 7-12 °С.
Ранее сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует снижение температуры воздуха в Украине с 15 января.
Такая погода будет преобладать в Украине до 8 февраля. Затем температура удержится на уровне чуть ниже 0 градусов, а 20 февраля должно потеплеть до +2 градусов по Цельсию. Таким образом, сильных морозов в 2020 году уже не ожидается - они придут в первый месяц 2021 года.
Напомним, что мощный антициклон надвигается на Одессу: когда ждать ухудшения погоды
Как сообщала Politeka, мощнейший антициклон накроет Одессу в конце этой осени.
Также Politeka писала, что на днях в Украине выпал первый снег и на улицах сильно похолодало.