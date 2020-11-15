Второй тур местных выборов определил нового мэра Одессы

Как сообщает Politeka.net, 15 ноября одесситы выбирали между действующим главой города Геннадием Трухановым из партии “Довіряй справам” и народным депутатом Николаем Скориком из “Оппозиционной платформы - За жизнь”.

Сообщается, что по результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), Труханов победил на выборах, получив 55,1% голосов. Скорик, в свою очередь, набрал 42,8%.

Действующий мэр Одессы прошел во второй тур, набрав 77 518 или 37,54% голосов на местных выборах, которые состоялись 25 октября. За его главного оппонента, Николая Скорика, проголосовали 39 351 или 19,06% избирателей.

Ранее Центризбирком утвердил разъяснение по процедурам подготовки и повторного проведения местных выборов в Украине, в частности, голосования за городских глав. Соответствующее постановление приняли 29 октября 2020. Согласно документу, 15 ноября повторные выборы прошли в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. Кроме одесситов, новых мэров из двух фаворитов выбирали жители Херсона, Сум, Луцка, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки. Вдобавок, украинцы из территориальных общин с населением до 10 тысяч человек повторно проголосовали за депутатов в 16 областях.

В ЦИК заверили, что окончательные результаты голосования объявят не позднее чем на пятый день со дня проведения, крайний срок - 20 ноября.

В нескольких городах второй тур состоится несколько позже – 22 и 29 ноября. В следующее воскресенье будут голосовать жители Днепра, Николаева, Черкасс, Ужгорода, Ровно, Полтавы, Львова, Кривого Рога, Славянска, Дрогобыча, Броваров, Бердянска. 29 ноября второй тур мэрских выборов пройдет в Черновцах, а главу Бориспольской громады будут повторно выбирать уже в следующем году - 31 января.

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