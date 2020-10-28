Стало известно, кто выходит во второй тур выборов в Одессе и когда они состояться

Об этом пишет издание « Одесская жизнь ».

За кресло мэра во втором туре, уже с уверенностью можно сказать, будут бороться Геннадий Труханов и народный депутат от "оппозиционной платформы – за жизнь" Николай Скорик.

И хотя официальные данные ТИК объявит в скором времени-это может произойти через семь дней, уже вечером после закрытия участков были обнародованы результаты экзитполов.

Уже точно известно одно - в Одессе будет второй тур выборов, так как никто из кандидатов на пост городского головы не набрал 50 и более процентов во время голосования.

По данным экзитпола за Труханова отдали свои голоса 34,6% избирателей, а Скорик получил 17,7% голосов.

На третьем месте Олег Филимонов-15,5%.

До Одесского горсовета, по данным экзитпола, проходят партии "Доверяй делам « — 24,4%, ОПЗЖ — 20,9%,» Слуга народа « — 18%,» европейская солидарность « — 12,3%,» партия Шария" - 9,3%.

Что касается второго тура, то он должен состояться не позднее чем через три недели (21 день) после окончательного подсчета голосов. А подсчет комиссии должны закончить до 6 ноября включительно.

Таким образом второй тур выборов глав ОТГ должны провести не позднее 27 ноября. Но день голосования также должен выпадать на воскресенье. Соответственно, чтобы "вписаться" во все законные рамки, повторное голосование должно быть назначено на 15 или 22 Ноября.

При этом специалисты Гражданской сети "Опора" высказали мнение, что в разных регионах страны могут быть разные даты повторного голосования. Более того, в ЦИК предположили, что второй тур выборов мэра может состояться и в декабре.

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