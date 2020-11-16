В Одессе по-прежнему не хвататет больничных коек для зараженных китайским вирусом, несмотря на заверения властей

Об этом сообщают волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров» , передает Politeka.net

По словам его руководителя Катерины Ножевниковой, возле опорных больниц выстраиваются очереди из "скорых".

"Утро началось с сообщений о двух умерших наших подопечных и выдачи Трех концентраторов в пользование на дом. И это всего до 11 утра..

Все это старики. Которых не госпитализировали по разным причинам (нет мест, не транспортабелен, ждёт пцр)

Продолжилось утро с запросов от трёх опорных больниц - не хватает кислорода, не хватает средств Защиты, не хватает расходников.

Позавчера ночью в одной из опорных больниц врачи кричали врачам скорой «ну что нам сделать?? Нет мест! Что сделать???». В городе снова Очереди из скорых. Берут уже только тяжелых и с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Мобильные бригады для забора материала на пцр ждут неделю. Направления на кт не дают", - написала на своей странице в Фейсбуке Ножевникова.

В тоже время в мэрии утверждают, что на сегодняшний день в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 39 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, что толпы людей и шумные вечеринки устроили в Одессе, в сети показали, как прошел карантин выходного дня, видео

Как сообщала Politeka, Украине прогнозируют наихудший сценарий из-за пандемии: "до конца ноября будет..."

Также Politeka писала, что карантин выходного дня разгневал одесситов: "спецоперация по уничтожению..."