В сети рассказали, как борются с эпидемией китайского вируса в медицинском училище Одессы

В частности, студенты медучилища пожаловались, что их заставляют сидеть на парах в аудиториях с открытыми окнами, более того, отопление в колледже так и не включили.

Руководство училища решило таким способом предотвратить распространение вируса.

В связи с этим будущим медикам приходится сидеть на занятиях в верхней одежде.

«Нас заставляют сидеть на парах с открытыми окнами, у меня онемели ноги», - пожаловалась одна из студенток.

"Сидим в куртках", - рассказал еще один учащийся.

До этого мы сообщали, что в Одессе по-прежнему не хвататет больничных коек для зараженных китайским вирусом, несмотря на заверения властей.

Об этом сообщают волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров» .

По словам его руководителя Катерины Ножевниковой, возле опорных больниц выстраиваются очереди из "скорых".

"Утро началось с сообщений о двух умерших наших подопечных и выдачи Трех концентраторов в пользование на дом. И это всего до 11 утра.

Все это старики. Которых не госпитализировали по разным причинам (нет мест, не транспортабелен, ждёт пцр)

Продолжилось утро с запросов от трёх опорных больниц - не хватает кислорода, не хватает средств Защиты, не хватает расходников.

Позавчера ночью в одной из опорных больниц врачи кричали врачам скорой «ну что нам сделать?? Нет мест! Что сделать???». В городе снова Очереди из скорых. Берут уже только тяжелых и с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Мобильные бригады для забора материала на пцр ждут неделю. Направления на кт не дают", - написала Ножевникова на своей странице в Фейсбук.

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