По в Одессе и области объявили штормовое предупреждение
Как передает Politeka.net, об этом предупредили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Вечером, 19 ноября Одессу и область накрыл густой туман, который будет на протяжении всей ночи, до утра пятницы, 20 ноября. В связи с ухудшением видимости на дорогах до 200-500 м в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу метеорологов, в пятницу, 20 ноября, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.
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Ветер восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 4-6 градусов.
По Одесской области облачно с прояснениями. Днем на севере небольшие осадки, гололед, гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1 мороза до 4-х тепла, днем 1-6 тепла, на юге до 9 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине в декабре будет нестабильной. В начале месяца обещают плюсовую температуру, однако уже с середины декабря ударят морозы.
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Как сообщала Politeka, снег, гололед и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Одесчине
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".