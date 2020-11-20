В городе Южном Одесской области разоблачили малолетних воровок, которые грабят людей

Детали сообщили на портале одесской полиции, передает Politeka.net

Так, две девушки, одной из которых 15- лет, а другой 19, познакомились с 49-летним мужчиной и пришли к нему в гости домой.

Далее, воспользовавшись нетрезвым состоянием хозяина жилища, девушка постарше попросила сообщницу похитить его планшет, а сама взяла мобильный телефон.

Похищенное малолетние воровки отнесли в ломбард, а полученные средства поделили между собой.

После того, как пострадавшие обнаружил исчезновение гаджетов, он обратился в полицию.

Копы задержали девушек. Теперь 19-летняя злоумышленнице помимо кражи грозит еще одна статья за вовлечение несовершеннолетней в преступную деятельность.

До этого мы сообщали, что одесская полиция задержала приезжего из Николаевской области, который промышлял нападениями на беспомощных пенсионерок.

40-летний мужчина выслеживал своих жертв - женщин преклонного возраста - во дворах многоэтажек, заходил за ними в подъезды, а затем бил по голове. После этого отбирал деньги, телефоны, срывал золотые сережки и цепочки.

Кроме того, в Одессе разоблачили банду грабителей, одному из которых всего 13 лет.

Так, в ночное время суток около одесского железнодорожного вокзала на Куликовом поле злоумышленники с кулаками набросились на проходившего мимо мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 30 тысяч гривен.

Напомним, что вооруженный гастролер устроил облаву на водителей в Одессе: "набрасывается с ножом, а потом..."

А еще Politeka писала, что на Одесчине молодой мужчина лишил жизни соседку, кадры

Также Politeka сообщала, что банда налетчиков активизировалась в Одессе, видео: "Связали скотчем и вынесли 200 тысяч"