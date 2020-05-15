В Одессе задержана банда налетчиков, которая напала на кассира и вынесла все деньги из обменника

Ограбление произошло в Приморском районе города месяц назад, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам правоохранителей, трое мужчин, предварительно сговорившись, в масках и темной одежде ворвались в помещение финансового учреждения, связали сотрудницу скотчем и выгребли из кассы денег на сумму 200 000 гривен.

Одесские оперативники разыскали и задержали подозреваемых. Ими оказали трое жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.

«В ходе обысков по месту проживания в Одессе у них были изъяты вещественные доказательства, которые прямо указывают на их причастность к указанному преступлению», - рассказали в полиции.

Сейчас все трое взяты под стражу, им инкриминируют совершение разбоя (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

По данным полиции, подозреваемые перемещались на автомобиле с российскими номерами.

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Все вместе они составляли преступную группировку из Грузии.

Как стало известно, члены банды похитили 5 тысяч долларов из автомобиля «Тойота» на улице Атамана Чепиги. После этого грабители пытались скрыться на автомобиле Lancia с польскими номерами, однако полиция смогла их догнать и провести задержание на Николаевской дороге, возле 7-й Пересыпской.

Отмечается, что все преступники уже ранее судимы за совершение имущественных преступлений в Украине.

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