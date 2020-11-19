Всё чаще в Одессе кавказские гастролёры нападают на водителей такси

О новом случае, который имел место на улице Мечникова, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Среди ночи таксист подвозил мужчину-иностранца. В какой-то момент клиент достал нож и принялся угрожать ним водителю. Потом он и вовсе вытолкал таксиста из салона авто, пересел на его место и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший водитель обратился за помощью к полицейским. По горячим следам гастролера удалось поймать. Ним оказался 36-летний выходец из Закавказья.

В его жилище были проведены обыски и найдено много чего интересного: похищенные смартфоны, ключи и документы от авто, а также нож, пистолет с патронами и другие доказательства преступной деятельности.

При этом угнанное авто было обнаружено на окраине Одессы.

Копы задержали иностранцы и поместили в СИЗО. Его деяния инкриминируют сразу по трем статьям – разбой, незаконное завладение авто и незаконное обращение с оружием. Следствие продолжается.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе вооруженные люди напали на таксиста и похитили его вместе с автомобилем.

Водитель такси забрал двух пассажиров и повез их за город. По пути, на трассе Одесса-Черноморск, один из них навел на таксиста пистолет и потребовал отдать телефон и деньги, а затем и автомобиль.

После того как водитель согласился на условия, отдал им документы, ключи от авто и пересел на заднее сидение, похитителям оказалось этого мало – они потребовали еще 2 000 долларов у водителя за возвращение машины в течение двух недель.

Встревоженные пропажей таксиста родственники обратились в полицию, так как мужчина перестал выходить с ними на связь.

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