В среду, 25 ноября по Одесской области ударят морозы, а в городе температура будет держаться на нулевой отметке
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Согласно прогнозу, в Одессе облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в городе прояснится. Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью опустится до нуля градусов, днем составит +7+9 градусов.
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По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду..
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 5-10 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
До этого мы сообщали, что в Одессе - вандалы поиздевались над самым известным деревом.
Так, во дворе дома № 17 по улице Торговой спилили ботанический памятник природы местного значения.
Сотрудники одной из управляющих компаний спилили все ветви так называемого "Пушкинского тополя".
Еще его называли "самый толстый тополь Украины" или "тополь любви". К дереву водили экскурсии одесские гиды.
Экологи утверждают, что тополь был здоровым и не сухим. Сейчас от него остался только голый ствол. По их словам, в таком состоянии дерево сможет прожить еще несколько лет, а затем засохнет.
Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."
Как сообщала Politeka, снег, гололед и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Одесчине
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".