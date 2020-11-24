Чего ждать от погоды

В среду, 25 ноября по Одесской области ударят морозы, а в городе температура будет держаться на нулевой отметке

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, в Одессе облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в городе прояснится. Без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до нуля градусов, днем составит ​​+7+9 градусов.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер западный, 7-12 метров в секунду..

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​5-10 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

До этого мы сообщали, что в Одессе - вандалы поиздевались над самым известным деревом.

Так, во дворе дома № 17 по улице Торговой спилили ботанический памятник природы местного значения.

Сотрудники одной из управляющих компаний спилили все ветви так называемого "Пушкинского тополя".

Еще его называли "самый толстый тополь Украины" или "тополь любви". К дереву водили экскурсии одесские гиды.

Экологи утверждают, что тополь был здоровым и не сухим. Сейчас от него остался только голый ствол. По их словам, в таком состоянии дерево сможет прожить еще несколько лет, а затем засохнет.

Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."

Как сообщала Politeka, снег, гололед и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Одесчине

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".