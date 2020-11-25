Украинские медики пострадали из-за пациента, которого пытались спасти

Так, в Николаеве мужчине 30-35 лет стало плохо, и он упал прямо на тротуаре. Прохожие не смогли остаться равнодушными и вызвали ему скорую помощь. Когда мужчину привезли в больницу, он неожиданно напал на медиков и покусал их, отплатив вот так за спасение, сообщают ТСН.

Когда медики приехали на место, то мужчина уже начал приходить в себя. Его увезли в больницу. Уже возле медучреждения он устроил драку и покусал врачей. На место инцидента вызвали полицию и специализированную бригаду скорой помощи. Вот так и помогай людям, неизвестно, что будет.



Заведующая центральной оперативной диспетчерской Людмила Здобникова рассказала, что у мужчины было алкогольное опьянение. Бригаде пришлось находиться там полчаса, ожидая полицию и заключения спецбригады, ведь агрессивными пациентами может заниматься только полиция. Она должна их зафиксировать.

Она также отметила, что этому мужчине люди вызывали скорую помощь два раза. Первый раз - в 10:50, но через минуту гражданин сообщил, что пьяный мужчина перешел дорогу и помощь ему не нужна, а второй - в 11:12, когда он упал без сознания.

Она также подчеркнула, что сейчас в городе все бригады скорой загружены вызовами из-за пандемии китайского вируса.

Напомним, в Николаеве в больнице, которая принимает больных коронавирусом, нет отопления.

Также Politeka писала, что в Николаеве женщину травмировали бутылкой, которую бросили в ее сторону из рядом стоящего здания.