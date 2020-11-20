У Миколаєві жінка закрила в машині свого онука та собаку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Інцидент стався у четвер, 19 листопада.
За даними рятувальників, о 12.13 вони отримали повідомлення про те, що на вул. Дніпрової Чайки у Миколаєві в автомобілі зачинили дитину.
До місця події було направлено рятувальників аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
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Прибувши на місце, рятувальники дізнались, що жінка 1968 р. н. залишила ключі у замку запалювання. В транспортному засобі спрацював центральний електронний замок, а всередині автомобіля, у дитячому кріслі, залишився хлопчик 2018 року народження, а також собака.
Рятувальники провели необхідні роботи, щоб відкрити багажне відділення підручними засобами. Також співробітником пункту охорони здоров’я АРЗ СП було надано психологічну підтримку власниці автомобіля.
Раніше повідомлялось, що в селі Новопетрівка Миколаївського району майже три години рятувальники гасили пожежу, яка охопила Одноповерховий житловий будинок. На згарищі було знайдено бездиханне тіло 42-річної господині будинку.
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