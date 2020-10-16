У Миколаєві жінку травмували пляшкою, яку кинули в її бік з будівлі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Преступности.нет".

Так, у Миколаєві в мікрорайоні "Північний" жінка отримала травму голови від кинутої з дев'ятого поверху пляшки.

Чоловік постраждалої розповів, що все сталося біля дитячого садка. Його дружина йшла з дитиною, коли з вікна вилетіла скляна пляшка і впала на неї. Після удару жінці знадобилася допомога медиків, тому що пляшка розбила їй голову. Також він розповів, що в результаті отриманої травми жінці довелось накладати шви.

"У мікрорайоні "Північний" дружина забрала дитину з садка. Не відходячи далеко від саду, поруч з яким є 9-поверховий будинок, вона з дитиною рухалася по пішохідній дорозі. Зверху з цього будинку за дружиною кинули пляшкою, після чого скляна пляшка відлетіла і по 5-річній дитині. Після події дружина була в змозі викликати поліцію і швидку", - розповів чоловік постраждалої.

Але розшукувати хулігана правоохоронці спочатку не поспішали - чоловікові довелося приїхати з іншого міста та самому звернутись до центрального відділу поліції. До цього, за його словами, приймати заяву від дружини правоохоронці відмовлялись.

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