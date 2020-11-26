В пятницу Одессу снова накроет туманом, а по области жителям погода подготовит сюрприз в виде утренних морозов

О том, какая погода будет 27 ноября сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В Одессе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Без осадков.

Ночью и утром на город опуститься туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, в прибрежной зоне до 5°С тепла.

днем 4-9°С тепла, местами до 14°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Стоит отметить, что туман несет опасность для водителей на дорогах, ведь он очень сильно ограничивает видимость, в результате этого учащаются случаи ДТП. Помимо водителей, туман ограничивает видимость пешеходов.

В связи с этим эксперты рекомендуют водителям во время этого погодного явления быть особо внимательными, не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."

Как сообщала Politeka, снег, гололед и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Одесчине

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".