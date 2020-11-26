В пятницу Одессу снова накроет туманом, а по области жителям погода подготовит сюрприз в виде утренних морозов
О том, какая погода будет 27 ноября сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В Одессе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Без осадков.
Ночью и утром на город опуститься туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.
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По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, в прибрежной зоне до 5°С тепла.
днем 4-9°С тепла, местами до 14°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Стоит отметить, что туман несет опасность для водителей на дорогах, ведь он очень сильно ограничивает видимость, в результате этого учащаются случаи ДТП. Помимо водителей, туман ограничивает видимость пешеходов.
В связи с этим эксперты рекомендуют водителям во время этого погодного явления быть особо внимательными, не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
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