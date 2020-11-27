На выходных синоптики прогнозируют туманную погоду, а также морозы по ночам

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно их данным, в субботу в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью и утром город накроет туманом.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2 °С мороза, днем ​​3-5 °С тепла.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 °С мороза, днем ​​1-6 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье синоптики обещают, что облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​4-9 °С тепла.

Кроме того, в сети показали, как Одесса выглядит в тумане.

Кадры сделаны с высоты птичьего полета. Их показал одесский оператор Даниил Воронов.

На них видно, как из-под густой пелены тумана один за другим показываются одесские достопримечательности.

"В тумане есть своя красота, своё таинство, что-то мистическое. Туман красив не сам по себе, а вместе с тем, что он окутывает. Вчера Одесса погрузилась в необычный красивый туман. Окутал нашу Маму. Размытые границы, недосказанность, неясные очертания... Поднялся туман всего на 2 часа, но дал возможность насладиться этим прекрасным моментом. Я получил море удовольствия от съемки и созерцания этой красоты", - рассказал авто видеоролика.

Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."

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