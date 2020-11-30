В последний день осени погода в Одессе заметно ухудшиться - синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, гололед и шквальный ветер

В связи с этим 30 ноября и 1 декабря по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Politeka.net

Сегодня с самого утра в Одессе будет идти дождь с мокрым снегом, кроме того будет к обеду усилится ветер, порывы достигнут 15-24 метров в секунду. На дорогах будет очень небезопасно – синоптики прогнозируют туман, налипание мокрого снега и гололед. Температура днем будет около нуля градусов.

На севере области температура опустится до 3 градусов мороза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Неблагоприятные погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

Во вторник, 1 декабря, зима в Одессе начнется с мокрого снега, небольшого мороза и гололеда ночью. К утру температура воздуха станет плюсовой, а вместо снега пойдет мелкий дождь, который продлится до вечера. Весь день небо будет затянуто тучами. Северный штормовой ветер начнет утихать. Температура ночью составит 0+1 градус, днем +2+3.

В среду, 2 декабря, в Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь. Температура воздуха останется без изменений. Ветер начнет дуть с северо-востока и немного ослабнет.

В четверг, 3 декабря, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Температура воздуха +4+6 градусов.

В пятницу, 4 декабря, дождь наконец-то перестанет идти, утро и день будут облачными, и только вечер порадует жителей ясным небом. Без осадков. Столбик термометра поползет вверх и остановится на отметке +9 градусов днем.

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