Полиция Одесской области начала поиски 25-летней девушки, о которой нет известий уже три дня

Об исчезновении рассказали в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net

Так, жительница Теплодара Галина Паращак, 1995 года рождения, ушла из дома еще 27 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост 168 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, глаза карие.

В день исчезновения была одета в черную куртку, черные штаны и кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая Галина Паращак, просят сообщить в Беляевский ОП по телефонам (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 или на спецлинию «102».

Ранее мы рассказывали о том, что 17-летняя жительница села Усатово Калиниченко Елена Вадимовна уехала из дома в Одессу еще 11 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, глаза голубые.

Была одета в светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие джинсы, черные сапоги.

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