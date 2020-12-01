В Одессе охрана супермаркета побила покупателя

Инцидент случился ночью в одном из магазинов торговой сети «Копейка», который расположен на проспекте Академика Глушко, 26. Об этом сообщает местное издание " Таймер ".

Охрана напала на покупателя в супермаркете, заподозрив мужчину в порче товара.

«Меня незаконно задержали, отвели в отдельное помещение и избивали», — пожаловался пострадавший.

Одессит уже обратился в полицию с заявлением, а также снял побои.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы компания подростков устроила дебош в магазине во время карантина выходного дня.

В супермаркете «Таврия В», который расположен в ТЦ «Европа» на Дерибасовской молодая девушка зашла за прилавок и принялась есть салат ложкой прямо с торговых лотков. Другой парень зашел за прилавок и начал громко и нецензурно выражаться. При этом вся молодежь употребляла алкогольные напитки.

Администрация супермаркета рассказала, что компания вела себя вызывающе, ругались матом, а один из парней даже пытался «справить нужду» у выхода из магазина, но ему помешали.

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