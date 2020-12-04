Ранее такое же решение суд вынес в Одессе

В Одесской области суд отменил статус русского языка как регионального

Об этом сообщил львовский активист Святослав Литинский на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

По словам общественника, два года активисты стучали в двери и они открылись.

"В Одесской области (решение облсовета) - отменен региональный язык. Соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", - написал Литинский.

"То есть, русского не может быть нигде в госорганах - противозаконно?",

"Отличная новость", "Всё будет Украина", "Вода камень точит, спасибо Святослав Литинский за ваши усилия!", "Это победа", "Вы молодцы", - высказались украинцы.

Напомним, ранее Одесский окружной административный суд признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального.

«То чувство, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одессе региональной русского языка отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать. Через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета», — сообщил активист.

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