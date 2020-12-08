В больницу Одессы доставили девочку, которая опрокинула на себя кипяток и получила серьезные ожоги тела

О несчастном случае с 5-летней Богданой из города Арциза сообщила глава БФ «Любовь Любушкина» Любовь Рябко, передает Politeka.net

По предварительной информации, пока мать отвернулась к другому ребенку, малышка опрокинула на себя кипяток со стола.

Девочку госпитализировали в Одесскую горбольницу №10. Сегодня ей провели сложную операцию.

"Сегодня лечащего врача не застали. Завтра узнаем что из медикаментов необходимо. Огромное Спасибо помогающим помогать. Благодаря вам мы своевременно и очень часто без сборов покупаем необходимое. Так на сбор нет уже времени, а помощь уже нужна. О судьбе малышке мы будем вас оповещать", - рассказала Любовь Рябко.

До этого мы писали, что в одесской больнице скончался подросток, который пострадал в результате взрыва гранаты.

Две недели медики военного госпиталя боролись за жизнь 17-летнего парня, который нашел гранату, и она взорвалась у него в руках. Однако врачи оказались бессильными и вот теперь печальную новость сообщил родственник погибшего – одесский волонтер и сотрудник БФ “Добрый Самарянин” Роман Медяник.

“Максима уже нет с нами. Мы сделали всё, что в наших силах. Укрепи Боже родителей”, - написал он.

Напомним, что одесситам сообщили, что их ждет в больницах во время эпидемии

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры