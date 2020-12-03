В одесских больницах пациенты умирают, потому что не хватает кислорода и медперсонала, а их мертвые тела по несколько часов лежат в палатах вместе с живыми пациентами

Жуткие фотографии сделал родственник заболевших, который пришел в больницу №5 на улице Троицкой, где совсем недавно открыли новое отделение для пациентов с Ковид, пишет ТСН.

На шокирующих снимках видны тела умерших пациентов в палатах и коридорах.

«Фото очень ужасные, изображены мертвые люди, которые умерли от коронавируса и умерли не в реанимации, а просто в отделении, куда их доставили. Меня больше всего напугало то, что говорится о том, что система медицины у нас готова к пандемии. Я вам скажу это ложь. На сегодня этого нет», – говорит очевидец Иван Кудрявский.

Его родственников госпитализировали, потому что они задыхались. Необходимого для спасения оборудования в больнице не нашлось, пришлось срочно обращаться к волонтерам.

«Они задыхаются там, там не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород. Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди», – сообщила глава благотворительного фонда «Корпорация Монстров» Екатерина Ножевникова.

В самой больнице медики подтвердили, что снимки настоящие.

«Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда усевается это вовремя сделать, но уже работа налаживается и добавляем мы людей, добавляем мы персонал», - говорит заместитель директора по медицинским вопросам больницы №5 Людмила Бирюкова.

По состоянию на утро 3 декабря, в Одесской области выявлено 935 новых случая заражения.

Общее число заболевших в регионе достигло 47920 человек. За прошедшие сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 16 человек. Всего летальных исходов за время пандемии - 609.

Выздоровели 2062 человек, 35249 болеют, у 48767 подозревают вирус.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

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