Одесская область на данный момент входит в тройку лидеров по темпу роста заболеваемости COVID-19 в Украине, и больницы Одессы уже практически не принимают инфицированных

Чтобы освободить койки для новых пациентов, больных, которые ранее поступили в больницы с коронавирусом выписывают с кислородной зависимостью.

Об этом заявила волонтер Екатерина Ножевникова, которая помогает больным с ковид, в эфире программы «Право на власть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Какая статистика, каких 50 % занятых мест, если у нас нет места, куда можно определить пациента в сопоре?»,- заявила Ножевникова.

Также она рассказала, что сейчас из больниц выписывают пациентов с сатурацией 82%, при норме 95-99%.

"У нас поток пациентов, которых выписывают с сатурацией 82%. Они приходят у нас просить концентратор, чтобы долечиваться дома. Врачи выписывают их максимально быстро, чтобы освобождать койки", – объяснила она.

Волонтер обратила внимание, у них осталось только 4 концентратора, в то время, как в очереди около 30 человек.

Ранее мы сообщали, что в одной из больниц Одессы взрывоопасный кислород, который необходим для лечения ковид-пациентов, разогревают дуйкой.

Снимки сделаны в бывшей городской больнице №3, которая расположена на Лидерсовском бульваре.

На них можно наглядно увидеть, как кислород разогревают дуйкой, при этом известно, что кислород является сильным окислителем. Большинство горючих веществ и материалов при контакте с ним могут загореться или взорваться. Это может произойти еще и от высокого давления внутри баллона или нагрева.

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