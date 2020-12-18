В Одессе депутаты устроили драку в сессионном зале облсовета
Соответствующее видео разместили в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Так, 18 декабря вторая сессия областного совета проходит со скандалами.
По информации местных СМИ, всё началось с того, что некоторые депутаты от «ОПЗЖ» заявили, что не успели как следует ознакомиться с большинством материалов повестки дня и попросили внести изменения. Они предложили убрать из повестки дня пункт об утверждении согласительного совета. Депутаты облсовета не проголосовали за эту правку. Тогда представители партий «ОПЗЖ» и «За майбутнє» заблокировали трибуну президиума. Часть депутатов от «ОПЗЖ» сдали свои удостоверения. После этого избранники вышли из зала заседаний. Однако обратно их уже не пустили без удостоверений.
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