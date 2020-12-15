Сейчас ее отправили в СИЗО

В Одесской области молодая девушка убила приятеля и пыталась это скрыть

Преступление произошло в одном из сел Великомихайловского района, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу региональной Нацполиции.

Так, а полицию обратились родственники погибшего 34-летнего мужчины и рассказали, что на его теле нашли колотую рану в области сердца.

При этом его молодая сожительница, которой всего 21 год, уверяла полицейских, что во время ужина потерпевший ненадолго вышел на улицу, а вернулся уже с ранением, от которого скончался.



В ходе досудебного следствия девушка призналась, что это она ударила сожителя ножом. Оба выпили, а потом поссорились. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница вымыла пол от крови, а нож спрятала под ковер.

Правоохранители направили орудие убийства на экспертизу.

Подозреваемой предъявили подозрение и отправили в СИЗО. За убийство сожителя девушке ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе подросток жестоко избил своего 15-летнего приятеля

Поводом стали социальные сети, якобы один из них распространял сплетни по сети о другом. Инцидент случился в Малиновском районе.

Два юноши долгое время общались только в виртуальном пространстве, а когда встретились – начали конфликтовать. В результате спора 16-летний парень набросился на 15-летнего приятеля.

Он начал его избивать с особой жестокостью по лицу и голове, в результате у пострадавшего сломан нос и получена черепно-мозговая травма.



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