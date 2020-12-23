Переболевший на ковид мэр Одессы Геннадий Труханов отправился на похороны к своему коллеге Геннадию Кернесу
В Харьков одесский глава приехал с другими депутатами от партии "Доверяй делам" Дмитрием Танцюрой и Олегом Этнаровичем. Об этом сообщают СМИ.
Они возложили цветы к гробу умершего Кернеса.
К слову, сам Труханов был в траурной черной защитной маске, ведь он совсем недавно вылечился от китайского вируса.
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На похоронах Кернеса одесский мэр давал комментарий прессе.
Кроме того, Геннадий Труханов на церемонии прощания встретился и пообщался с олигархом Вадимом Новинским, политиком Евгением Мураевым. На похоронах мэра Харькова также присутствует мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее мы сообщали, что Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике Charite в результате осложнений после заражения китайским вирусом. Ему был 61 год.
Дабы увековечить память покойного мэра, руководившего городом в течение 10 лет, харьковчане предложили в честь него назвать улицу и станцию метро.
Напомним, что Одесчина стала одной из "главных по вирусу" в Украине: скольких людей скосила болячка
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