Одесская область вырвалась на второе месте по количеству инфицированных ковид за сутки

Так, по информации СНБО, в регионе китайский вирус диагностировали у 584 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 58283 жителя, передает Politeka.net

О летальных случаях в СНБО не сообщают. Выздороветь удалось 369 пациентам. Продолжают болеть 37 533 человека.

В тоже время в пресс-службе Одесской ОГА уточнили, больше всего новых случаев выявили в Одессе, Измаиле, Арцизском и Ренийском районах. Среди новых заболевших 24 ребенка и 21 медик.

За прошлые сутки в Одесской области сделали 43 ИФА-теста и 938 ПЦР.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук написал, что за минувшие сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в киевском регионе, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщалось ранее, состояние зараженного китайским вирусом мэра Одессы Геннадия Труханова резко ухудшилось.

Вечером в пятницу, 11 декабря, стало известно, что городского голову госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сам Труханов сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», - написал мэр.

Напомним, что медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: ""Скорые и больницы захлебываются"

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