Одесская область вырвалась на второе месте по количеству инфицированных ковид за сутки
Так, по информации СНБО, в регионе китайский вирус диагностировали у 584 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 58283 жителя, передает Politeka.net
О летальных случаях в СНБО не сообщают. Выздороветь удалось 369 пациентам. Продолжают болеть 37 533 человека.
В тоже время в пресс-службе Одесской ОГА уточнили, больше всего новых случаев выявили в Одессе, Измаиле, Арцизском и Ренийском районах. Среди новых заболевших 24 ребенка и 21 медик.
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За прошлые сутки в Одесской области сделали 43 ИФА-теста и 938 ПЦР.
Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в
Как сообщалось ранее, состояние зараженного китайским вирусом мэра Одессы Геннадия Труханова резко ухудшилось.
Вечером в пятницу, 11 декабря, стало известно, что городского голову госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сам Труханов сообщил на своей странице в Фейсбук.
«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», - написал мэр.
Напомним, что медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: ""Скорые и больницы захлебываются"
Как писала Politeka, в больнице Одессы ушел из жизни подросток, которого лечили две недели
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