В Новогоднюю ночь в Одессе устроят не один салют, а целых четыре

И потратят на это более 446 тысяч гривен бюджетных денег. Об этом пишут местные СМИ .

Для того чтобы одесситы массово не собирались в одном месте, фейерверки запустят во всех районах города.

Как стало известно, дороже всего обошелся салют Приморского района. На него выделили 200 тысяч гривен. В стоимость входит не только салют, но и работа пиротехников, сценаристов и звукооператоров, а также обеспечение техники безопасности.

Малиновский и Суворовский районы порадуют жителей фейерверками, на которые выделили почти по 100 тысяч гривен, а в Киевском районе решили сэкономить и организовать салют за 50 тысяч гривен.

Одесситы как всегда с юмором восприняли новость.

"Если рестораны будут работать всю новогоднюю ночь, то скопление народа на салютах ерунда…",

"Салюты, рестораны до утра, всеобщие гуляния-может все это испугает коварный вирус и он сбежит из нашего города?", -иронизирют они в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что в Одессе рестораны и кафе будут работать в новогоднюю ночь дольше, чем было оговорено ранее.

Кабинет министров передумал и продлил работу общепитов до 7 утра, а не до часу ночи , как было раньше.

Соответствующее постановление обнародовали на правительственном сайте в четверг, 24 декабря.

Так, в пункте 2 в подпункте 12 фраза «до 1 часа» заменена на «до 7 часов».

Напомним, что сейчас кафе и рестораны могут работать до 23.00, но с расчетом по чеку до 22. 00.

В ночь с 31 декабря 2020 года кафе, ресторанам и другим подобные заведениям продлили время работы и они могли работать до часа ночи первого января.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

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