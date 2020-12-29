Семь одесских моряков на полтора года застряли в Китае

Как передает Politeka.net, об этом информирует благотворительный фонд помощи морякам “Ассоль”.

Сообщается, что владельцы судна “New Orion” своими действиями привели к тому, что экипаж находится на борту без зарплаты больше года и без замены более восемнадцати месяцев, а задержки с питанием и топливом происходят на регулярной основе.

На данный момент на борту находится экипаж из девяти человек. Из них семь - граждане Украины, все проживают в г. Одесса и области. Неоднократные обращения к президенту Украины и министрам с консулом Украины пока не дают никаких результатов.

В фонде сообщили, что экипаж находится в полной информационной блокаде. В попытках общения с компанией слышатся многомесячные обещания без малейшего намека на их выполнение.

«Для моряков, оторванных от семей без финансовой поддержки это не выносимые условия труда, и мы вынуждены объявить забастовку», - говорят моряки в видеообращении.

Ранее мы сообщали, что густой туман вмешался в работу одесского аэропорта.

Три борта, покружив над морем, так и не решились на посадку. Первым запасной аэродром запросил командир судна из Дюссельдорфа. Оно взяло курс на Румынию. Позже рейс из Стамбула направили в Борисполь.

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