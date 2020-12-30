Возле главной елки Одессы девушка в откровенном наряде устроила провокационные танцы

Видео танцующей девушки на Думской площади появилось в социальной сети «Инстаграм», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

В публикации, 24-летняя одесситка написала, что решила спляасать для Деда Мороза вместо стишка и попросила о подарке - кожаной мотокуртке.

"Дедушка Мороз 🎅🏻 , вообще я хочу мотокурточку кожаную Dainese! Я жду же 🙋🏽‍♀️ Стих не подготовила, сплясать могу 🤭", - говорит она.

Отметим, что это не первый раз, когда эта девушка танцует возле елки.

Год назад она точно также отжигала в откровенном костюме и ее танец попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что в Новогоднюю ночь в Одессе устроят не один салют, а целых четыре.

И потратят на это более 446 тысяч гривен бюджетных денег.

Для того чтобы одесситы массово не собирались в одном месте, фейерверки запустят во всех районах города.

Дороже всего обошелся салют Приморского района. На него выделили 200 тысяч гривен. В стоимость входит не только салют, но и работа пиротехников, сценаристов и звукооператоров, а также обеспечение техники безопасности.

Малиновский и Суворовский районы порадуют жителей фейерверками, на которые выделили почти по 100 тысяч гривен, а в Киевском районе решили сэкономить и организовать салют за 50 тысяч гривен.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

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